Mossoró: Detentos demoraram a receber ajuda após fugirem, diz secretário

Os dois detentos que fugiram da penitenciária federal de Mossoró (RN) tiveram ajuda só após saírem da prisão, contou o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, no UOL News da manhã desta sexta-feira (5).

Eles foram encontrados e presos ontem por volta das 13h30. Foi a primeira fuga de um presídio de segurança máxima do país.

Todas as informações que temos, tanto do inquérito policial quanto das investigações feitas pela corregedoria, apontam que eles passaram a ter ajuda após a fuga da unidade. Eles passaram um período muito grande sem ajuda nenhuma, mas depois passaram a receber um certo suporte [...] Eles estavam escoltados, com três carros, com pessoas armadas, com celular e com dinheiro. Havia uma rede de suporte, sim, tanto que foram realizadas 12 prisões ao longo das operações.

Certamente, a Polícia Federal vai avançar muito ainda nessa questão.

Captura levou "o tempo necessário", diz secretário

Ele disse que a captura dos detentos levou o "tempo necessário" mesmo com as pressões e as cobranças.

O tempo [para captura] foi o tempo necessário. Tenho dito que não se trata de uma operação matemática, nem de ciência exata, que a gente possa precisar dias. Tem que se considerar complexidade do terreno. Somos um país de dimensões continentais. A fuga ocorreu em Mossoró e eles foram presos em Marabá com a rede de suporte após a saída da unidade prisional.

O mais importante é que tínhamos que ter tranquilidade, porque nosso trabalho é fazer as coisas com profissionalismo. As pressões e cobranças existiam, mas seriam muito maiores se não tivéssemos realizado os esforços feitos.

Captura dos fugitivos

Após 50 dias de busca, Rogério da Silva Mendonça, 33, e Deibson Cabral Nascimento, 35, foram capturados e presos nesta quinta-feira (4). O Ministério da Justiça e da Segurança Pública montou uma força-tarefa de cerca de 500 agentes para encontrá-los.

Os dois detentos estavam a caminho de Marabá (PA), a cerca de 1.600 km de Mossoró. Outros quatro homens que estavam com eles também foram presos. Rogério e Deibson, que integram a facção Comando Vermelho do Acre, estavam em veículos diferentes —que eram conduzidos pelos comparsas— e tinham outro carro na escolta, segundo a PF.

