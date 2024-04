Morre metalúrgico que teve 90% do corpo queimado após cair em tanque no ES

O metalúrgico Edsney Cândido da Silva morreu na madrugada de hoje. Ele estava internado desde o último dia 21, quando sofreu um acidente na empresa Brametal, em Linhares (ES).

O que aconteceu

Edsney teve queimaduras de segundo grau em mais de 90% do corpo. Ele caiu em um dos tanques de fluxo da metalúrgica, passou por cirurgia e ficou em coma induzido no Hospital Santa Rita, em Vitória.

O Sindicato dos Metalúrgicos do ES está em luto e disse que está à disposição da família. "O Sindimetal-ES expressa suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos de Edsney, rogando a Deus que lhes conceda conforto e forças para enfrentar esta perda irreparável", disse em nota.

Na época do acidente, a Brametal lamentou o ocorrido e disse investigar as causas do acidente. "A prioridade é prestar toda a assistência necessária ao colaborador e seus familiares, os quais o acompanham nesse importante momento", dizia a nota.

Sindicato afirmou que "tomará as medidas legais se for necessário". A categoria informou que continuará vigilante, acompanhando de perto a investigação das causas do acidente. O sindicato acrescentou que é inadmissível que trabalhadores saiam de seus lares em busca do sustento e não retornem em segurança.

O UOL tenta contato com a família de Edsney e com a empresa Brametal. O espaço segue aberto para manifestação.