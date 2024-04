'Leve e confortável': mochila para notebook é queridinha e custa R$ 105

Se você precisa transportar o seu notebook com frequência, é essencial ter uma mochila que consiga armazená-lo com segurança e também ofereça conforto. Uma dica de produto que faz sucesso e pode interessar é o modelo da Lenovo que comporta aparelhos de até 15,6 polegadas.

Para avaliar se essa é uma boa opção para você, confira a seguir alguns comentários de quem o comprou e as principais reclamações que foram registradas.

Por que esta mochila da Lenovo faz sucesso?

Capacidade de 38 litros.

É feita de poliéster e pode ser fechada com um zíper.

Tem tecido que protege da umidade.

Vem com um compartimento principal espaçoso, para livros e outros itens.

Possui bolsos para dispositivos móveis e demais pertences.

O que diz quem comprou essa mochila?

São mais de 23 mil avaliações de quem comprou o produto na Amazon, parceira do UOL. Veja algumas opiniões de consumidores.

Ótimo custo-benefício, material bom. Mochila idêntica às fotos do anúncio. Material de boa qualidade, tamanho razoável. Visual minimalista, leve e confortável. Cumpre o papel dela para armazenamento e transporte de notebook. O meu de 15 polegadas coube direitinho e comporta um maior. Bolso do Notebook possui revestimento para proteger de batidas.

Jackson L.

Linda. Pena que na imagem parece mais escura, na vida real ela é mais cinzinha, mas ainda é muito bonita. Consigo colocar meu notebook, dois cadernos e mais estojo, carteira e nécessaire. Não dá para colocar casacos, nem nada. Gostei que a mochila em si é bem leve e, apesar disso, ainda segura e reforçada. Minha antiga mochila era gigante e pesada até mesmo vazia, então a troca beneficiou muito a minha coluna.

Rafaela Soares

Mochila resistente, com acabamento impecável, bolso invisível na frente, superespaçosa. Recomendo. Sobre a entrega: entregue muito antes do previsto, data para chegar em 11 de abril e chegou 28 de março.

Camila de Rosa Araújo

Pontos de atenção

De outro modo, alguns comentários citam que a mochila tem uma alça desconfortável e que apresentou defeito após meses de uso. Também há críticas à falta de bolsos para transportar garrafas.

A mochila é confortável. Somente achei desconfortável a alça individual que fica no topo. [...].

Rocha

Eu gostei da mochila, é boa cabe meu notebook bem tranquilamente e ele é 15,6 polegadas. Só não gostei da parte que não tem bolsos laterais para carregar garrafas, mas eu não prestei atenção nesse detalhe na hora da compra. Recomendo a compra.

Juliana Soares

Esperei ter algum tempo de uso para avaliar com credibilidade. Oito meses após adquirir o produto, posso dizer com certeza que esperava bem mais. Só transportei o notebook na bolsa umas três vezes, pelos motivos que explicarei abaixo. Tirando isso, eu a usava para o dia a dia, transportando pouquíssima carga; geralmente, nécessaire/ livro. Ainda assim, com cinco meses de uso, a mochila começou a apresentar desfiamento na costura do zíper. Sete meses após a compra, ela estava inutilizável.

Sara Tobias

Quer saber mais sobre produtos de moda, beleza, casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).