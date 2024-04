Mansão de 27 andares e festa com Rihanna: este megabilionário sabe ostentar

O magnata indiano Mukesh Ambani, presidente de uma gigante do petróleo e das telecomunicações, aparece na lista da Forbes como uma das pessoas mais ricas do mundo — e entrou para o clube seleto dos 14 ricaços com fortunas superiores a US$ 100 bilhões neste ano.

Ele é conhecido por extravagâncias. A seguir, algumas ostentações de Ambani.

Mansão de 27 andares

Uma das principais extravagâncias do ultrabilionário foi a construção de sua casa, um arranha-céu de 27 andares, em um dos bairros nobres da cidade de Mumbai (Índia).

A Torre Antilia, em bairro residencial do sul de Mumbai (Índia) Imagem: Reuters

O imóvel foi construído a um custo estimado de US$ 2 bilhões (o equivalente a R$ 10,1 bilhões, na cotação atual).

Tem piscina coberta, salão de baile, estúdio de ioga, cinema privado, três helipontos, uma garagem para 168 carros e templo hindu. Foi considerado um dos imóveis mais caros do mundo. A propriedade foi batizada com o nome de Antilia.

Três dias de festa para casamento de filho

No mês passado, Ambani foi o anfitrião de três dias de festividades para o casamento do filho caçula, Anant Ambani, de 28 anos, com Radhika Merchant, 29, herdeira de um famoso empresário local. Mais de 1.200 foram convidadas pela família.

O festão ocorreu nos terrenos de uma refinaria de petróleo em Jamnagar, onde há 10 milhões de árvores e o maior pomar de manga da Ásia. Foram 2.500 pratos servidos aos convidados ao longo dos três dias, tudo para que não comessem no mesmo prato.

Vista de drone do pré-casamento de Anant Ambani Imagem: Reliance Industries/ via REUTERS

Foram 75 tipos de pratos para o café da manhã, mais de 225 para o almoço, 275 tipos de pratos para o jantar e 85 itens na refeição da meia-noite.

O evento contou com a presença de Mark Zuckerberg e Bill Gates, outros dois nomes que aparecem na lista da Forbes. Também teve um show particular da cantora Rihanna.

Festa da filha custou meio bilhão

Em 2018, o bilionário Mukesh Ambani já havia feito o casamento mais caro na história da Índia. Foi o de sua filha, Isha Ambani.

Celebração do casamento de Isha Ambani teve cachê milionário Imagem: REUTERS/Amit Dave

Na ocasião, a festa teve a cantora americana Beyoncé como participação especial. Só o cachê dela foi de US$ 6 milhões (R$ 30 milhões, na cotação atual).

Houve recepções no Lago de Como, na Itália, bem como em Mumbai e Rajastão, a um custo estimado de US$ 100 milhões (ou R$ 506 milhões, na cotação atual).

De onde vem a fortuna de Ambani

Mukesh Ambani, de 66 anos, é presidente do conglomerado Reliance, com negócios em várias áreas, desde o ramo de energia a têxteis e telecomunicações. Atende a mais de 250 milhões de clientes.

Ele figura na lista dos mais ricos da Forbes, com uma fortuna que ultrapassa os US$ 100 bilhões — apenas 14 bilionários têm fortunas com 12 dígitos, e o indiano é um deles. Sua riqueza é avaliada em US$ 116 bilhões ou R$ 587 bilhões.