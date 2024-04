Lille vence Olympique de Marselha (3-1) e é terceiro na Ligue 1

O Lille venceu o Olympique de Marselha por 3 a 1 em casa e ficou provisoriamente em terceiro lugar na classificação da Ligue 1, nesta sexta-feira (5), no jogo que abriu a 28ª rodada do campeonato francês.

O canadense Jonathan David abriu o placar de pênalti no início do segundo tempo (54'), marcando seu 16º gol no campeonato.

O ex-jogador do OM Remy Cabella (71') e o sueco Gabriel Gudmundsson (84') marcaram os outros gols do Lille, enquanto os marselheses só conseguiram diminuir aos 81 minutos com um gol contra do brasileiro Ismaily.

O Lille alcança em pontos o Monaco (agora 4º), que vai receber o Rennes (8º) no domingo.

Já o Marselha (7º), que sofreu a terceira derrota consecutiva, se complica ainda mais em sua tentativa de entrar na zona da Liga dos Campeões.

O time segue dez pontos atrás do Monaco, último ocupante da zona da Liga dos Campeões, enquanto aguarda os demais jogos do fim de semana.

Com esse resultado o Lille vai viajar com moral elevado a Birmingham para enfrentar na quinta-feira o Aston Villa no jogo de ida das quartas de final da Conference League.

Já o Olympique de Marselha chegará em uma situação muito pior à partida de ida das quartas de final da Liga Europa contra o Benfica.

A 28ª rodada francesa continua neste sábado com dois jogos, incluindo o do líder isolado Paris Saint-Germain contra o lanterna Clermont.

Antes dessa partida, o PSG tem 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Brest, que receberá o modesto Metz (17º) no domingo.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato francês e classificação:

- Sexta-feira:

Lille - Olympique de Marselha 3 - 1

- Sábado:

(12h00) Lens - Le Havre

(16h00) PSG - Clermont-Ferrand FC

- Domingo:

(08h00) Brest - Metz

(10h00) Montpellier - Lorient

Reims - Nice

Toulouse - Strasbourg

(12h05) Monaco - Rennes

(15h45) Nantes - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 62 27 18 8 1 64 23 41

2. Brest 50 27 14 8 5 37 20 17

3. Lille 49 28 13 10 5 42 25 17

4. Monaco 49 27 14 7 6 52 38 14

5. Nice 43 27 12 7 8 28 22 6

6. Lens 42 27 12 6 9 36 29 7

7. Olympique de Marselha 39 28 10 9 9 41 33 8

8. Rennes 39 27 10 9 8 40 33 7

9. Reims 39 27 11 6 10 35 36 -1

10. Lyon 35 27 10 5 12 31 41 -10

11. Toulouse 32 27 8 8 11 32 36 -4

12. Strasbourg 32 27 8 8 11 30 39 -9

13. Montpellier 29 27 7 9 11 33 40 -7

14. Nantes 28 27 8 4 15 26 42 -16

15. Le Havre 27 27 6 9 12 26 35 -9

16. Lorient 26 27 6 8 13 35 50 -15

17. Metz 23 27 6 5 16 25 44 -19

18. Clermont-Ferrand FC 20 27 4 8 15 19 46 -27

