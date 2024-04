Josias: Antes de reforma ministerial, Lula precisa fazer autocrítica

Lula deveria refletir sobre os rumos do seu governo antes de pensar em fazer uma segunda reforma ministerial, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta sexta (5).

O ministério precisa de ajustes. Quem está informando isso é a sociedade brasileira por meio de pesquisas. O governo não está agradando e há um certo cansaço com pouco tempo. É preciso recordar que, em um ano e três meses de governo, Lula já está planejando sua segunda reforma. Na primeira, ele instalou gambiarras do centrão e um ex-magistrado [Ricardo Lewandowski].

O presidente corre o risco de chover no molhado com essa segunda reforma se não recorrer a um instrumento que parece indisponível na caixa de ferramentas do Palácio do Planalto: a autocrítica. O problema do governo não se restringe ao desempenho dos ministros; é também o Lula, que está governando com os olhos voltados para o retrovisor. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, Lula deveria enxergar que ele mesmo faz parte das dificuldades enfrentadas pelo seu próprio governo, o que o ajudaria a compreender como sua aprovação está praticamente empatada com a rejeição, como apontou pesquisa do Datafolha.

Pelo que se prenuncia, Lula trocará seis por meia dúzia. O problema do governo é mais profundo do que isso. O presidente precisa fazer uma análise sobre a forma como está governando, parar de olhar para o retrovisor e compreender que 2024 não é 2003, 2004. O que mais o incomoda é a sensação de que ele já não é mais visto pela sociedade como era antigamente.

É preciso ver se Lula não vai apenas trocar de cúmplices. O que precisa haver antes da reforma ministerial, que é até necessária e as pesquisas indicam a necessidade de rejuvenescer o governo, é uma autocrítica do dono da caneta. Josias de Souza, colunista do UOL

Tales: Ministério envelheceu; está na hora de mexer em quem causa mal-estar

Lula precisa rejuvenescer seu quadro de ministros e, diante do desejo de promover uma segunda reforma, precisa afastar aqueles que lhe trazem dor de cabeça, avaliou Tales Faria. O colunista citou o caso do ministro das Comunicações Juscelino Filho, suspeito de desvio de verba pública,

O ministério envelheceu. Normalmente, isso acontece após o primeiro ano de governo, quando ocorre uma reforma ministerial mais ampla. O que ele mudou no primeiro ano foi muito pouco. Agora está na hora de dar uma mexida, especialmente em nomes que trazem mal-estar e más notícias ao governo, como é o caso, por exemplo, do Juscelino Filho. Não sei se Lula terá condições de mexer nele, mas é provável que sim. Tales Faria, colunista do UOL

