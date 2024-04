Do fogão direto para mesa: panelas com cabo removível estão com 23% OFF

Para quem tem pouco espaço na cozinha, a linha Itria, da marca Tramontina, pode ser a opção ideal de jogo de panelas: com apenas um cabo removível, as peças também funcionam como recipientes para acomodar a comida na geladeira.

O kit com 3 panelas na cor vermelha está com 23% de desconto e sai por R$ 772,12 na Amazon, parceira do UOL - também está disponível na cor azul por R$ 789,90. Conheça mais detalhes sobre o produto e confira opiniões de quem comprou:

O que esse jogo de panelas tem de especial?

Vem com 10 peças: 3 panelas, de 24 cm de diâmetro (capacidade de 2,6L), 20 cm de diâmetro (2,8L) e 22 cm de diâmetro (3,1L), 3 tampas de vidro temperado com borda de silicone, 3 tampas de polipropileno para armazenamento e 1 cabo removível antitérmico;

Panelas feitas de alumínio, com revestimento interno e externo cerâmico, que proporcionam cozimento rápido e uniforme;

Material durável, de fácil limpeza e não prejudicial à saúde, por ser livre de PFOA;

Removível, o cabo pode ser usado em todas as panelas: você encaixa em uma, desencaixa e encaixa em outra com facilidade;

Itens podem ser utilizados tanto em fogão de indução quanto em fogão a gás, elétrico e vitrocerâmico, além de forno, geladeira, freezer e lava-louças (com exceção do cabo removível).

O que diz quem comprou?

O Jogo de Panelas Multiuso Itria apresenta quase 300 avaliações de consumidores na Amazon, sendo 92% delas com pontuação máxima (cinco estrelas). Já a nota média fica em 4,9. Confira alguns comentários de quem o comprou.

Além de linda, ocupa pouco espaço e é extremamente versátil. Pode ir do fogão pro forno, do forno pra mesa e, melhor ainda, da mesa direto pra geladeira. É outra vida. Não gruda absolutamente nada, e eu senti que acabo usando muito menos óleo do que de costume. Eu compraria de novo, mesmo sendo mais caro que as panelas normais. No dia a dia você sente que vale o investimento em questão de qualidade e praticidade. MarLuv

Qualidade e praticidade. Moro em apê bem pequeno com poucos armários. O fato de poder tirar o cabo e poder empilhar as panelas facilita a organização. Posso servir à mesa com panelas bonitas e não preciso acumular aquele tanto de marinex, assim como na época das nossas mães. Narrira Campos

Belas, práticas. Bem construídas. Ótimas para quem tem cozinha pequena e precisa otimizar espaço. Renato

Versatilidade incrível para cozinhar, grelhar, assar e guardar na geladeira! Carlos R.

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns compradores reclamam da durabilidade, do revestimento e das tampas das panelas, e outros não se adaptaram a contar apenas com um cabo.

Não valeu a pena. A intenção era usar menos óleo ou até não usar, mas uma das panelas resolveu que ia grudar as coisas mais que uma panela do R$ 1,99, sendo que eu tomei todos os cuidados conforme orientações do fabricante. Estou decepcionada. Sem contar que a cor externa da panela sai com uma facilidade enorme, parece até que saí batendo a panela em todos os lugares. Não recomendo. Gabriely

As panelas são lindas e de bom tamanho. O ponto negativo é ter apenas um cabo, me atrapalhei um pouco trocando enquanto cozinhava. Um cabo avulso custa muito caro e encontrei apenas na loja da Tramontina. Fora isso, muito boa a panela, usei no forno também e o resultado foi ótimo. Pcabueno

Dei de presente. A pessoa gostou muito das panelas. Bonitas, leves e super anti-aderentes. Só poderia vir com mais panelas e mais cabos, ante o preço pago. Edmara Guimaraes Curro

