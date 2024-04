Itália recebe mais de 330 migrantes em 7 barcos em uma noite

LAMPEDUSA, 5 ABR (ANSA) - Ao menos 333 migrantes a bordo de sete barcos desembarcaram durante a madrugada desta sexta-feira (5) na ilha de Lampedusa, no sul da Itália.

Segundo as autoridades, seis embarcações foram resgatadas na costa da ilha e o sétimo chegou de forma independente à praia de Guitgia. Este último, de 12 metros, transportava 58 cidadãos de Bangladesh, Egito e Paquistão que saíram de Zuara, na Líbia, e foram interceptados na chegada pela polícia italiana.

Já nos outros seis barcos que partiram de Sfax, El Amra, Soussa e Mahdia, na Tunísia, e foram bloqueados pela patrulha da Guarda Costeira e de Finanças, viajavam entre um mínimo de 33 e um máximo de 57 pessoas, incluindo mulheres e crianças. A maioria é proveniente da Gâmbia, Nigéria, Senegal, Guiana, Mali e Costa do Marfim.

Após uma triagem sanitária inicial no cais de Favarolo, o grupo de migrantes foi levado para o centro de registro no bairro de Imbriacola.

Ontem (4), foram registrados 16 desembarques, com um total de 670 migrantes chegando ao território italiano. Desta forma, o número de pessoas acolhidas no centro de migrantes de Lampedusa subiu para 1.263, apesar das constantes transferências de indivíduos para outras partes do país.

A Itália é a principal porta de entrada de migrantes forçados pelo Mediterrâneo no continente europeu, especialmente através da ilha de Lampedusa, situada a apenas cerca de 100 quilômetros em linha reta da Tunísia. (ANSA).

