Itália reabre bunker de Mussolini para visitas

ROMA, 5 ABR (ANSA) - Após diversas obras de restauração, a Itália reabriu ao público nesta sexta-feira (5) o palácio Villa Torlonia, em Roma, onde ficava o abrigo antiaéreo e o bunker do ditador Benito Mussolini Entre as novidades do local, que se transformou em um museu, os visitantes poderão ouvir os sons e sentir as vibrações dos bombardeios graças a uma nova instalação multimídia.

O bunker e o abrigo antiaéreo de Mussolini, que ficam na parte subterrânea da estrutura, foram construídos nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Entre julho de 1943 e maio de 1944, Roma foi atingida por 51 bombardeios.

Diversas imagens e vídeos também mostram como era viver na luxuosa Villa Torlonia, bem como os momentos de apreensão durante os ataques na capital italiana.

O espaço permaneceu fechado para visitantes em virtude das reformas pelos últimos dois anos.

"Não imaginava que, quando o projeto começou, haveriam as terríveis guerras que existem hoje, mas relembrar as tragédias do conflito é sempre importante, e hoje é ainda mais", disse o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. (ANSA).

