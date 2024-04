Investigação israelense aponta que refém de 7 de outubro provavelmente foi morta por fogo amigo

JERUSALÉM (Reuters) - Uma das reféns capturadas por homens armados do Hamas durante o ataque às comunidades israelenses ao redor de Gaza em 7 de outubro provavelmente foi morta por um helicóptero israelense que estava respondendo ao ataque, disseram os militares nesta sexta-feira.

Há várias semanas, os militares vêm investigando relatos de que alguns dos 1.200 israelenses e estrangeiros vítimas do ataque foram mortos por fogo amigo durante o caos, no qual mais de 250 pessoas foram sequestradas como reféns.

Comunicado militar informou que uma investigação sobre os eventos relacionados ao sequestro de Efrat Katz, moradora do Kibbutz Nir Oz, uma das comunidades visadas pelo ataque, examinou uma série de provas em vídeo e depoimentos de testemunhas.

Disse que as evidências mostraram que um dos helicópteros disparou contra um veículo em que viajavam homens armados e que, segundo as evidências, também tinha reféns.

"Como resultado do disparo, a maioria dos terroristas no veículo foi morta e, muito provavelmente, Efrat Katz... também foi morta", informou o comunicado.

A investigação mostrou que os reféns não podiam ser distinguidos pelos sistemas de vigilância existentes.

"O comandante da força aérea não encontrou falhas na operação da tripulação do helicóptero, que operou em conformidade com as ordens em uma realidade complexa de guerra", disseram os militares.

(Reportagem de James Mackenzie)