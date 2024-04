Índice STOXX 600 atinge mínima de duas semanas

Por Johann M Cherian e Ozan Ergenay e Ankika Biswas

(Reuters) - Um declínio geral do mercado pressionou o índice acionário de referência da Europa para uma mínima de mais de duas semanas nesta sexta-feira, após declarações duras de algumas autoridades do Federal Reserve, um aumento nas tensões do Oriente Médio e dados de empregos dos EUA mais fortes do que o esperado.

O STOXX 600, que abrange todo o continente, caiu 0,9%, registrando seu pior dia desde o início de fevereiro. Na semana, o índice recuou 1,2%, sua pior queda semanal desde meados de janeiro.

Os setores de serviços públicos, varejo e telecomunicações foram os mais afetados, com quedas entre 1,6% e 2,2%.

Novos dados mostraram que a criação de vagas de trabalho fora do setor agrícola nos Estados Unidos em março foi muito maior do que o esperado, o que pode adiar os cortes previstos nos pelo Federal Reserve este ano.

"A força do emprego nos EUA não deve afetar muito o BCE", disse Steve Sosnick, estrategista-chefe da Interactive Brokers.

"Na Europa, há um pouco mais de estresse em muitas economias, de modo que a situação lá pode ser um pouco mais fértil para cortes nos juros."

O otimismo em torno de uma redução dos juros pelo Banco Central Europeu e pelo Fed tem sido o principal motor dos ganhos nos mercados acionários em todo o mundo desde o final de 2023.

O aumento dos rendimentos dos títulos da zona do euro também exerceu pressão sobre as ações após os dados de emprego dos EUA.

As ações europeias já estavam sob pressão desde o início do pregão, após comentários "hawkish" (agressivos contra a inflação) de autoridades do Fed e um aumento nas tensões no Oriente Médio.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,81%, a 7.911,16 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,24%, a 18.175,04 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,11%, a 8.061,31 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 1,29%, a 34.010,88 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,58%, a 10.916,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,44%, a 6.219,01 pontos.