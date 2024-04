Índice japonês Nikkei recua e tem pior semana desde dezembro de 2022 por tecnologia

Por Kevin Buckland

TÓQUIO (Reuters) - O índice de ações do Japão Nikkei caiu quase 2% nesta sexta-feira, atingindo uma mínima de três semanas e registrando sua pior semana desde dezembro de 2022, com as ações de tecnologia recuando na esteira de Wall Street.

Os investidores também estavam cautelosos antes do relatório mensal sobre empregos nos Estados Unidos, que será divulgado nesta sexta, com a perspectiva de quando o Federal Reserve reduzirá a taxa de juros se tornando cada vez mais incerta nesta semana.

O Nikkei caiu 1,96%, para 38.992,08 pontos, elevando a perda na semana para 3,41%.

"O maior fator para o declínio do Nikkei é técnico", disse Kazuo Kamitani, estrategista de ações da Nomura Securities.

Essa foi a segunda perda semanal consecutiva do índice de referência, que recuou em relação ao recorde histórico de 41.087,75 pontos atingido em 22 de março.

As ações do setor de chips exerceram o maior peso na sessão, com a Tokyo Electron caindo 5,6% e tirando 217 pontos do Nikkei. A Advantest apagou outros 81 pontos, com uma queda de 4,85%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,96%, a 38.992 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,01%, a 16.723 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC não teve operações.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, permaneceu fechado.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,01%, a 2.714 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX não teve operações.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,52%, a 3.218 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,56%, a 7.773 pontos.