Idoso que foi 'engolido' por buraco em calçada recebe alta no ES

Do UOL, em São Paulo

O médico Eurípedes Fernandes de Melo, que foi "engolido" por buraco após a calçada ceder quando estava caminhando em uma rua de Cachoeiro de Itapemirim (ES), recebeu alta do hospital na quinta-feira (4).

O que aconteceu

O homem fraturou o fêmur e precisou passar por cirurgia. Após quatro dias no hospital, ele recebeu alta. O UOL entrou em contato com a clínica do filho de Eurípedes, que afirmou que o idoso está em sua residência e passa bem.

Vídeo mostra momento em que calçada cede. Gravações de uma câmera de segurança mostram o senhor andando pela calçada, que repentinamente cede.

Em seguida, um muro cai em cima do homem. Testemunhas afirmaram que a cratera formada tem mais de dois metros de diâmetro. O caso foi registrado na segunda-feira (1).

O UOL tentou contato com a Prefeitura e com a Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, mas ainda não recebeu retorno. Este espaço segue aberto para manifestações.