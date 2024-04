Recapturados no Pará, fugitivos são devolvidos à penitenciária de Mossoró

Do UOL, em São Paulo

Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, presos após 50 dias foragidos da Penitenciária Federal em Mossoró, voltaram ao presídio nesta sexta-feira (5).

O que aconteceu

Os dois chegaram ao estado na madrugada de hoje. A informação foi confirmada ao UOL pelo Ministério da Justiça.

Eles ficarão em celas separadas. Inspeções diárias serão realizadas no local, informou o ministro da Justiça Ricardo Lewandowski na tarde de ontem.

Captura dos fugitivos

Os dois homens que fugiram da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram encontrados e presos nesta quinta-feira (4). Foi a primeira fuga de um presídio de segurança máxima do país.

Após 50 dias de buscas, os dois detentos que escaparam do presídio de segurança máxima foram encontrados em Marabá (PA), a cerca de 1.600 km de Mossoró. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública montou uma força-tarefa de cerca de 500 agentes para encontrar Rogério da Silva Mendonça, 33, e Deibson Cabral Nascimento, 35, após a fuga em 14 de fevereiro

Os fugitivos e outros quatro homens estavam na capital Belém e foram capturados quando se deslocavam em três carros para Marabá. Rogério e Deibson, que integram a facção Comando Vermelho do Acre, estavam em veículos diferentes — que eram conduzidos pelos comparsas — e tinham outro carro na "escolta", segundo a PF.

O grupo foi recapturado em uma ação conjunta entre a PF e a PRF na BR-222. A ação ocorreu nas imediações de uma ponte rodoferroviária. Um dos fugitivos foi capturado pela PRF. O outro, pela PF.