Filho de suspeito de mandar matar Marielle é pré-candidato a vereador no RJ

O filho de Domingos Brazão, suspeito de mandar matar Marielle Franco, é pré-candidato a vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Desde o fim do ano passado, Kaio Brazão faz posts nas redes sociais em pré-campanha. Ele quer exercer a mesma função que Marielle tinha em 2018, ano em que foi assassinada.

Intenção é concorrer pelo partido Republicanos. O UOL procurou a legenda para confirmar a possibilidade e aguarda retorno.

Formado em gestão pública, o filho de Domingos trabalha na Câmara do Rio. Segundo o portal da transparência da Casa, ele é auxiliar de gabinete do vereador Waldir Brazão (sem partido), aliado que não tem parentesco com os Brazão, mas usa o nome da família.

Kaio Brazão também publica série de vídeos em defesa do pai e do tio, Chiquinho Brazão. Os dois foram presos no mês passado sob acusações de serem os mandantes da morte de Marielle. Os vídeos falam de uma suposta "inversão de fatos" sobre o episódio, "fatos cruciais ocultados" e colocam em dúvida a delação do ex-PM Ronnie Lessa.

Família de políticos

Chiquinho foi eleito deputado pela primeira vez em 2018 e reconduzido ao cargo na última eleição. Antes, foi vereador no Rio de Janeiro durante 12 anos e trabalhou ao lado de Marielle na Câmara Municipal.

Ele integrou a gestão de Eduardo Paes. Esteve à frente da Secretaria Especial de Ação Comunitária da Prefeitura do Rio de Janeiro de outubro do ano passado até fevereiro deste ano, mas deixou posto por escolha própria.

Parlamentar tem base eleitoral em Jacarepaguá, região dominada pela milícia. Ele é o irmão do meio de uma família com ramificações políticas. O caçula é Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio (TCE-RJ). O mais velho é o deputado estadual Pedro Brazão.