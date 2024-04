Falso químico suspeito de fabricar anabolizantes clandestinos é preso no RJ

Um homem de 41 anos foi preso no Rio de Janeiro por fabricar e distribuir anabolizantes ilegais para diversas cidades do país.

O que aconteceu

O suspeito foi preso onde funcionava um laboratório de produção clandestina de anabolizantes. Na ação, foram apreendidos diversos frascos, ampolas, material para fabricação de anabolizantes, arma, além de dois carros de luxo.

O suspeito foi condenado pela Justiça em Araxá, por tráfico de drogas, e estava foragido desde então. "Ele já havia sido condenado por envolvimento no narcotráfico e possui diversas passagens policiais por venda de anabolizantes de forma irregular".

Ele é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais desde janeiro. Após sucessivos levantamentos, com a determinação do local onde o suspeito operava no Rio de Janeiro, a polícia mineira representou por oito mandados de busca e apreensão.

O homem passou a trabalhar para uma organização criminosa como químico."Com o material recolhido no laboratório dele, temos indícios de que ele possivelmente utilizava óleo vegetal e outros produtos, que serão analisados, na mistura do preparo dos anabolizantes", disse o delegado responsável pela investigação.

Davi também disse que os consumidores foram colocados em risco. "Além de desenvolver essa atividade sem qualquer autorização e licença de órgãos responsáveis pelo controle sanitário e de comercialização, ele adquiria produtos sem procedência, induzindo seus clientes a erro, uma vez que não possuía formação para isso e estava colocando esses consumidores em risco".

Ele foi encaminhado à prisão e segue à disposição da Justiça. As investigações prosseguem.