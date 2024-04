EUA, Filipinas, Austrália e Japão anunciam manobras em mar disputado pela China

Estados Unidos, Filipinas, Austrália e Japão organizarão exercícios militares aéreos e navais no disputado Mar da China Meridional no domingo (7), reivindicado quase inteiramente por Pequim, anunciaram em comunicado os responsáveis de defesa dos quatro países.

Os exercícios servirão para demonstrar seu "compromisso coletivo em fortalecer a cooperação regional e internacional para apoiar um Indo-Pacífico livre e aberto", afirma o boletim conjunto.

As manobras militares ocorrerão na zona econômica exclusiva das Filipinas, no disputado Mar da China Meridional, que Pequim reivindica e através do qual está expandindo sua presença.

No ano passado, as tensões aumentaram na região, com conflitos e incidentes envolvendo navios da China e das Filipinas em torno de um atol disputado.

Diante da atitude cada vez mais assertiva de Pequim, Washington procura reforçar suas alianças na região e o presidente americano, Joe Biden, realizará uma cúpula trilateral sem precedentes com os líderes do Japão e das Filipinas na próxima semana.

