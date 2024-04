EUA estão em alerta máximo contra ameaça do Irã após ataque israelense na Síria

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos estão em alerta máximo e se preparando para um possível ataque do Irã contra alvos israelenses ou norte-americanos na região em resposta ao ataque de Israel à embaixada iraniana na Síria, disse uma autoridade dos EUA nesta sexta-feira.

"Estamos definitivamente em um alto estado de vigilância", disse a autoridade, confirmando uma reportagem da CNN que dizia que um ataque poderia ocorrer na próxima semana.

A embaixada do Irã em Damasco na segunda-feira foi bombardeada supostamente por aviões de guerra israelenses, em um ataque que matou um comandante militar iraniano e marcou uma grande escalada na guerra de Israel com seus adversários regionais.

O Corpo da Guarda Revolucionária do Irã disse que sete conselheiros militares iranianos morreram no ataque, incluindo Mohammad Reza Zahedi, um comandante sênior da Força Quds, que é um braço paramilitar e de espionagem estrangeira de elite.

O Irã disse que se reserva o direito de "adotar uma resposta decisiva".

O presidente dos EUA, Joe Biden, discutiu a ameaça do Irã em uma ligação telefônica na quinta-feira com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Nossas equipes têm estado em contato regular e contínuo desde então. Os Estados Unidos apoiam totalmente a defesa de Israel contra as ameaças do Irã", disse uma autoridade de alto escalão do governo Biden.

(Reportagem de Steve Holland)