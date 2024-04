EUA devem mostrar desaceleração moderada na criação de vagas de emprego em março

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos deve ter desacelerado de forma moderada em março enquanto os ganhos salariais permaneceram elevados, sugerindo que a economia encerrou o primeiro trimestre em terreno sólido e, potencialmente, adiando os cortes previstos na taxa de juros pelo Federal Reserve este ano.

O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será divulgado nesta sexta-feira, também deve mostrar que a taxa de desemprego permaneceu abaixo de 4% por 26 meses consecutivos, o período mais longo desde o final da década de 1960. A economia dos EUA está superando seus pares globais apesar dos aumentos de 525 pontos-base nos juros pelo banco central dos EUA desde março de 2022 para conter a inflação.

Economistas afirmam que a maioria das empresas conseguiu obter custos de empréstimos mais baixos antes do ciclo de aperto monetário do Fed, o que lhes deu algum isolamento das taxas mais altas e permitiu que mantivessem seus funcionários.

Os balanços patrimoniais das famílias estão, em sua maioria, saudáveis, o que ajuda a sustentar os gastos dos consumidores. O mercado de trabalho também se beneficiou de um aumento na imigração no último ano.

"O mercado de trabalho ainda está bastante apertado, mas também parece que está se afrouxando", disse David Page, chefe de pesquisa macro da AXA Investment Managers em Londres. "Estamos acostumados com o afrouxamento do mercado de trabalho devido à queda da demanda e à perda de empregos. Felizmente, desta vez não é isso que está acontecendo."

A economia dos EUA deve ter aberto 200.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, depois de 275.000 em fevereiro, de acordo com economistas em uma pesquisa da Reuters. As estimativas variaram de 150.000 a 250.000.

O afrouxamento das condições financeiras está impulsionando as contratações em setores sensíveis à taxa de juros, como o de construção, onde a abertura de vagas aumentou em fevereiro. O nível de emprego em setores como saúde, lazer e hospitalidade, bem como no governos estadual e local, permanece abaixo das tendências pré-pandemia.