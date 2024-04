Espanha faz 2 prisões em investigação de lavagem de dinheiro ligada ao governo venezuelano

MADRID (Reuters) - A polícia espanhola prendeu duas pessoas e fez buscas em várias residências em Madri como parte de uma investigação sobre suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao governo venezuelano, informou o Tribunal Supremo da Espanha nesta sexta-feira.

A operação foi realizada a pedido do juiz de instrução Joaquin Gadea como parte de uma investigação que ele está conduzindo em cooperação com autoridades de Portugal e dos Estados Unidos, de acordo com o tribunal.

A corte disse que está investigando suspeitos ligados ao governo venezuelano por supostos crimes de lavagem de dinheiro, suborno internacional e associação criminosa.

Os nomes das pessoas detidas nesta sexta-feira não serão divulgados porque o caso está sendo mantido em segredo de Justiça, acrescentou.

A polícia realizou quatro buscas, incluindo casas no bairro luxuoso de Salamanca, na capital, e na área exclusiva de La Finca, nos arredores de Madri.

A investigação está concentrada na família do magnata venezuelano Roberto Rincón, informou o jornal El Confidencial, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Rincón foi acusado nos EUA de conspiração e pagamento de propinas a funcionários da PDVSA, empresa estatal de petróleo da Venezuela.

Em 2016, ele se declarou culpado em um tribunal federal em Houston, Texas, por seu papel em um esquema de negócios envolvendo grandes subornos em troca de contratos de energia da PDVSA.

A PDVSA e um porta-voz do governo venezuelano não responderam imediatamente aos pedidos de comentário da Reuters.

(Reportagem de Corina Pons)