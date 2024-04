Espancamento de adolescente por colegas devido à falsa conta no Snapchat choca a França

O aumento de novos casos de violência nas escolas francesas, motivados pelo assédio online, choca a opinião pública da França. Considerado um dos episódios mais bárbaros dos últimos tempos, as agressões vividas pela adolescente Samara, de 13 anos, em uma cidade de Montpellier, no sul do país, ganha dimensão nacional.

O assunto estampa a capa do jornal Le Parisien desta sexta-feira (5). Samara foi espancada por um grupo de colegas devido a uma falsa conta no Snapchat que veiculava publicações zombando de alunos da escola onde ela estuda, em Montpellier.

Devido à gravidade da agressão, Samara foi hospitalizada e entrou em coma. Em entrevista ao jornal, a mãe da jovem garante que a conta não é de sua autoria.

Segundo a plataforma de ajuda às vítimas de assédio online, o chamado para vinganças em grupo, motivadas por agressões nas redes sociais e a criação de falsas contas, é um fenômeno crescente na França. O diretor de operações deste serviço, Samuel Comblez, diz ao Le Parisien que essas violências podem parecer banais aos adultos, mas uma simples brincadeira pode tomar grandes proporções. O problema, segundo ele, é que a internet favorece o chamado "efeito de grupo", com uma indignação coletiva e desenfreada de adolescentes e, principalmente, fora do controle de adultos.

A especialista em assédio online e presidente da associação Net Respect, Yasmine Buono, também lembra que a internet "tirou a responsabilidade" dos jovens, tornando "porosa" a fronteira entre a vida virtual e real. "Eles não têm consciência da consequência de seus atos", afirma, em entrevista ao diário.

O jornal Le Figaro destaca que, dentro do caso do linchamento de Samara, três menores, com idade entre 14 e 15 anos, foram detidos para interrogatório na quinta-feira (4). A adolescente agredida saiu do coma e também deve ser ouvida pelas autoridades.

Banalização da violência entre os jovens

Outro caso que chocou o país nesta semana: o espancamento de um jovem de 15 anos no município de Viry-Châtillon, na periferia de Paris. O garoto, que foi atacado por um grupo ao sair da escola, está hospitalizado entre a vida e morte, indica o jornal Le Monde, denunciando uma banalização da violência entre os jovens.

Em entrevista ao site da emissora FranceInfo, o prefeito de Viry-Châtillon, Jean-Marie Vilain, expressa sua indignação com o caso. "Como três ou quatro outras pessoas podem agredir desta forma? Isso me choca", diz.

Uma célula de apoio psicológico foi criada na escola da vítima e a segurança será reforçada em todo o município neste fim de semana. A polícia local abriu uma investigação por tentativa de assassinato e violências em grupo em torno de um estabelecimento escolar.