Embaixada de Israel na Itália é fechada por risco de ataque

ROMA, 5 ABR (ANSA) - A sede da embaixada de Israel em Roma teria sido fechada na manhã desta sexta-feira (5) em meio ao risco de um possível ataque depois que o governo israelense foi acusado de atingir o consulado iraniano em Damasco.

Segundo fontes locais, o prédio na via Michele Mercati, perto da Villa Borghese, teria sido fechado, bem como outros escritórios diplomáticos em Tel Aviv.

No início da semana, aviões militares de Israel atingiram o consulado do Irã em Damasco, na Síria, e mataram Mohammad Reza Zahedi, comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã, militares graduados e funcionários dos serviços de inteligência.

Ao todo, 11 pessoas morreram no edifício localizado no bairro Mazzeh, perto também de uma sede das Nações Unidas, que condenou a ofensiva.

O governo iraniano responsabilizou Israel pelas consequências da ofensiva e afirmou ter o direito de revidar, além de pedir que o Conselho de Segurança da ONU faça uma reunião de emergência para discutir a agressão.

Questionado sobre o ataque durante uma entrevista, o porta-voz do Exército de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, respondeu que "não comenta informações da imprensa estrangeira". (ANSA).

