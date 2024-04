Dirigente do Fed considera payroll 'bastante forte' e insiste em tempo para analisar juros

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Richmond, Tom Barkin, afirmou nesta sexta-feira, 5, que o relatório de empregos (payroll) de março dos Estados Unidos, publicado mais cedo, foi "bastante forte". Em breve declarações no início de um discurso, o dirigente, com direito a voto nas decisões de política monetária deste ano, tratou do tema.

Barkin defendeu, em discurso na quinta-feira, que é preciso esperar para ver antes de decidir sobre corte de juros.

Nesta sexta, afirmou: "Diante de um mercado de trabalho forte, reafirmado nesta manhã, temos tempo para que as nuvens se dissipem antes de começar o processo de reduzir os juros." Fonte: Dow Jones Newswires.