Diretor flagrado fazendo sexo em escola entrega atestado médico em SP

O diretor afastado após ser flagrado fazendo sexo em uma escola no bairro Penha, na zona leste de São Paulo, entregou um atestado médico, apurou o UOL.

O que aconteceu

Entrega do atestado médico ocorreu após o caso repercutir nas redes sociais. Ele entrou com o pedido de licença médica, informou o jornal O Globo.

Afastado do cargo de diretor, o homem é professor concursado na mesma instituição. O docente, que não teve o nome divulgado, não teria retomado as aulas desde que pediu a licença médica. Não há informações sobre qual a razão médica para o afastamento.

Polícia instaurou inquérito para apurar a divulgação das imagens. As circunstâncias do caso também são investigadas pelo 10º DP (Distrito Policial) da Penha, segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo. As partes envolvidas no caso serão ouvidas durante a investigação e diligências seguem em andamento para o esclarecimento do caso, conforme a pasta.

Relembre o caso

Casal foi filmado fazendo sexo no anfiteatro da Escola Estadual Nossa Senhora da Penha. A mulher que aparece nas imagens era funcionária temporária da escola.

O local estava vazio. Câmeras de segurança registraram a movimentação do casal.

De repente, eles se assustam com algum barulho ou movimentação. O homem sai primeiro enquanto a mulher ainda veste a parte de baixo da roupa.

Não é possível ver se algum aluno ou funcionário da escola entra no local.

O diretor foi afastado e a funcionária teve o contrato suspenso. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo registrou um boletim de ocorrência no dia 28 de março. Um processo administrativo disciplinar também foi instaurado.