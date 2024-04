Defender R9: como é novo SUV de luxo feito sob medida para Ronaldo Fenômeno

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno encomendou uma grande reforma em seu Land Rover Defender em uma preparadora de carros.

O modelo exclusivo recebeu o nome de R9, mesmo "apelido" do ex-camisa 9, e vem com muito luxo por dentro, incluindo um massageador nos bancos.

Ronaldo recebeu o SUV modificado recentemente, e a entrega foi registrada em vídeo, publicado no Instagram pela Kairon Race - responsável por personalizar o interior do veículo.

O carro

O Defender em questão é da geração antiga e, sem modificações, seu preço facilmente passa dos R$ 300 mil, de acordo com a Tabela Fipe,

Na cor branca, o carro teve cada detalhe pensado para o ex-jogador. O Land Rover tem bancos Prime Evolution com o couro premium na cor gelo. Eles ainda possuem massageadores.

Em outro detalhe interessante, a Kairon Race colocou a inscrição nos assentos, tanto nos respectivos encostos de cabeça quanto no meio dos bancos.

O carro também ganhou um monitor ao lado do painel de instrumentos.

A aquisição de Ronaldo Fenômeno segue algo que tem se tornado comum entre jogadores de futebol nos últimos tempos: adaptar interior de carros de alto padrão como se fossem jatos executivos.

