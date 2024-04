Crédito rural: desembolso no Plano Safra 2023/24 até março alcança R$ 319,2 bi

Brasília, 5 - O valor desembolsado do Plano Safra 2023/24 de julho até o fim de março alcançou R$ 319,2 bilhões, alta de 14% na comparação com igual período do ciclo anterior, segundo balanço da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. O montante corresponde a 73% do total disponível para a safra, de R$ 435,8 bilhões. Os financiamentos para custeio somaram R$ 177 bilhões, enquanto o valor concedido nas linhas de investimento foi de R$ 75 bilhões no período. As operações de comercialização atingiram R$ 40 bilhões e as de industrialização totalizaram R$ 25 bilhões.Segundo dados do Ministério da Agricultura, no período foram realizados 1,671 milhão de contratos, sendo 1,253 milhão do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), alcançando R$ 45 bilhões de julho a março, e 153.463 do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), totalizando R$ 41 bilhões até março. Outros 264.390 contratos foram realizados por grandes produtores, o que correspondeu a R$ 232,2 bilhões em financiamentos.Na agricultura empresarial, foram liberados R$ 273,5 bilhões em operações de crédito rural de julho a março, aumento de 16% em relação a igual período do ano-safra anterior. O montante corresponde a 75% do total programado pelo governo, de R$ 364,2 bilhões.Entre os financiamentos de investimentos, o Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota) somou R$ 6,6 bilhões em contratações, 51% mais que em igual período do ciclo 2022/23. No Pronamp, os financiamentos avançaram 102% na mesma base comparativa, para R$ 4 bilhões ao fim de março.