'Arma poderosa': o novo míssil hipersônico testado pela Coreia do Norte

O líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou o teste de um novo míssil hipersônico de combustível sólido de médio a longo alcance, afirmou a agência estatal KCNA nesta quarta-feira (3), saudando o "significativo valor estratégico militar" da nova arma.

O que aconteceu

Um vídeo transmitido pela KCNA mostra o míssil sendo colocado no veículo de lançamento, enquanto Kim Jong Un e um grupo de soldados uniformizados observam as manobras. A Coreia do Norte desenvolveu assim "outra poderosa arma estratégica ofensiva" e alcançou o seu objetivo de adquirir mísseis "de diferentes alcances, combustível sólido, ogiva controlada e ogiva nuclear", declarou Kim, citado pela agência.

Kim Jong deu pessoalmente a ordem para lançar o dispositivo a partir do posto de comando. O teste, realizado na manhã desta terça-feira (2), centrou-se num "novo tipo de míssil balístico de propulsor sólido de alcance intermediário", denominado Hwasongpho-16B e "carregado com uma ogiva hipersônica", detalhou a KCNA.

Os militares sul-coreanos disseram que o míssil viajou cerca de 600 quilômetros antes de cair nas águas entre a Coreia do Sul e o Japão. A KCNA, por sua vez, afirmou que o míssil percorreu cerca de 1.000 km e "não teve um efeito negativo na segurança dos países vizinhos".

Teste aconteceu após anúncio. O lançamento ocorre menos de duas semanas depois de ter sido anunciado que Kim Jong Un supervisionou os testes de um motor de combustível sólido para um "novo tipo de míssil hipersônico de alcance intermediário".

Considerando o poder bélico de outros países. A Coreia do Norte há muito tempo procura dominar tecnologias hipersônicas e de combustível sólido mais avançadas para produzir mísseis mais capazes de neutralizar os sistemas de defesa antimísseis da Coreia do Sul e dos EUA.

Ameaça regional

A agência estatal KCNA transmitiu o lançamento do míssil da Coreia do Norte Imagem: Reprodução / Televisão Central da Coreia

Mísseis hipersônicos viajam a uma velocidade de pelo menos Mach 5, ou mais de 6.000 km/h. Eles são capazes de adotar uma trajetória aleatória em pleno voo, tornando-os mais difíceis de interceptar. Eles podem transportar ogivas convencionais ou nucleares.

A utilização de combustível sólido elimina a necessidade de reabastecimento antes do lançamento, o que torna sua implantação mais rápida e reduz consequentemente as possibilidades de interceptação.

De acordo com Hong Min, analista sênior do Instituto Sul-Coreano para a Unificação Nacional, a tecnologia poderá comprometer ainda mais a segurança regional. O míssil, "com manobrabilidade melhorada e imprevisível, representa uma séria ameaça à segurança", enquanto arrisca comprometer "a intercepção de mísseis pela Coreia do Sul", disse à AFP.

Pyongyang tem sido sujeita a uma série de sanções desde o seu segundo teste nuclear em 2009, mas continuou, no entanto, a desenvolver os programas nucleares e de armas.

No início de 2024, a Coreia do Norte designou Seul como o seu "principal inimigo", fechou agências dedicadas ao diálogo intercoreano e ameaçou guerra por qualquer violação do seu território "mesmo por 0,001 milímetro". Em março, os EUA e a Coreia do Sul realizaram um dos seus principais exercícios militares conjuntos anuais, provocando a ira de Pyongyang, que acusa sistematicamente os exercícios de serem ensaios para uma invasão.

Na terça-feira, após o lançamento, o ministério da Defesa da Coreia do Sul anunciou que tinha conduzido um exercício aéreo conjunto com Washington e Tóquio, envolvendo um bombardeiro B-52H com capacidade nuclear e caças F-15K.

(Com AFP)