Colisão entre ônibus em Roma deixa ao menos 7 feridos

ROMA, 5 ABR (ANSA) - Uma colisão entre dois ônibus no centro de Roma, capital da Itália, deixou ao menos sete passageiros feridos, incluindo um bebê, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (5).

O acidente ocorreu entre um veículo Atac e um ônibus Tpl na via Cesare Castiglioni, próximo ao terminal Monte Mario.

As autoridades italianas vão investigar o caso, mas, ao que tudo indica, o motorista do Roma Tpl perdeu o controle do transporte.

De acordo com informações preliminares, um menina de poucos meses de vida está entre os feridos e foi levada para um hospital da região em código vermelho. (ANSA).

