'Cheio de pica': as expressões mais curiosas do português de Portugal

Morar em Portugal e falar como no Brasil não é uma realidade para nós, brasileiros. Isso porque algumas expressões que lá significam uma coisa, aqui tem um sentido muito diferente. O latim e o grego estão muito presentes na língua portuguesa, mas passaram-se anos desde a colonização de Portugal no Brasil. Então, além da fonética distinta, muitas palavras também possuem outra definição.

A língua portuguesa se misturou com as línguas indígenas, principalmente o tupi, que era usado na comunicação entre portugueses e indígenas. Muitas expressões podem causar confusão. Um exemplo dessa bagunça são palavras usadas por portugueses que são nossos palavrões e vice-versa.

Pensando nisso, a brasileira Carla Gomes, que cria conteúdos sobre viver fora do país onde nasceu, publicou um conteúdo com palavras e frases ditas em terras lusitanas que diferem muito das que utilizamos em solo tupiniquim.

Veja algumas delas a seguir:

'Cheio de pica' significa: 'cheio de pique', ou seja, entusiasmo', já que 'pica' por lá é 'vontade', 'vigor'. Outro exemplo de uso da palavra: 'assim não dá pica', leia: 'assim não dá vontade'.

A palavra 'foda' tem, em Portugal, o mesmo sentido que tem no Brasil. O site oficial da festa diz que o termo 'Feira da Foda' é usado para falar sobre a carne de cordeiro à Moda de Monção, conhecido como "Foda à Monção". O evento também é conhecido como 'Feira da Monção'.

Em Portugal, 'porras recheadas' são os nossos famosos 'churros'. Os churros portugueses são feitos da mesma forma que aqui, a única diferença que é, usualmente, eles são saboreados sem recheio.

Do lado oposto às Praias do Sado, há uma placa indicando 'Caralhão', que nada mais é do que um direcionamento de lugar. As praias de Faralhão, pertencente à freguesia do Sado, no distrito de Setúbal, na área metropolitana de Lisboa, mas a placa foi editada para 'Caralhão'.

Outros palavrões brasileiros usados por lá são 'cacete', que é nosso 'pão bisnaga', 'puto', que é 'adolescente' e 'porreiro', que aqui é nosso: 'muito legal'.

Controle o riso com esse prato português, 'punheta com grelo à vista'. Em Portugal, a 'punheta de bacalhau' é um prato típico, considerado entrada ou petisco, que consiste em bacalhau cru conservado em azeite, vinagre, alho e salsa. Já os grelos são folhas de nabos, muito servidas com arroz, que normalmente os brasileiros não comem.

Na propaganda da marca M&M's em Portugal, há a expressão 'partilhas com o Gozão?". Aqui, poderíamos entender como um pedido para dividirmos com aquele tipo de pessoa que está sempre caçoando outros. Como aquele amigo da zoeira que brinca com tudo e todos: um 'gozão'.

'Cabaço', em Portugal, significa um balde ou regador, utilizado para tirar água de um poço.

Falando português ou grego?

Sobre a pronúncia, é tudo bem diferente se formos nos atentar aos detalhes.

No português brasileiro, as vogais são abertas e falamos com um ritmo cantado. Aqui, há substituição do som de 'l' pelo 'u': em palavras como papel, pronunciamos 'papeu'.

Já em Portugal, a palavra tem destaque na pronúncia do "l" final: 'papél'. Já o nosso 'z', pode virar 'ix' para os portugueses, como na palavra faz, que lá fala-se 'faix'.

O português de Portugal tem tantas palavras que não temos no Brasil que fica difícil colocar todas aqui.

Alguns exemplos são: no Brasil, fala-se 'calcinha', mas em Portugal é 'cueca'.

Para os portugueses, 'pila', da expressão 'quantas pilas custa isso?', pode significar 'pênis'.

Alcunha é o mesmo que 'apelido' e 'fazer o pino' significa 'plantar bananeira'.

Outras palavras muito usadas em Portugal são: 'à grande 'e 'à francesa', que querem dizer 'com abundância', mas no Brasil falamos a segunda para se referir a 'sair de fininho'.

*Com matéria publicada em 03/09/2022