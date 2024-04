Chance de manutenção de juros até junho pelo Fed avança de 35,0% a 41,9%, após payroll, diz CME

A possibilidade de manutenção dos juros até junho pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), inclusive neste mês citado, avançava de 35,0%, logo antes do dado, para 41,9%, depois da publicação do relatório mensal de empregos (payroll) dos Estados Unidos com números acima do previsto por analistas consultados pelo Projeções Broadcast na manhã desta sexta-feira, 5. Essa chance chegou a estar em 43,3%, para ajustar um pouco o movimento.

Na próxima decisão, de 1º de maio, a chance de manutenção estava em 90,7% há pouco, de 89,9% logo antes do dado. Para 31 de julho, estava em 24,1% (de 20,5% logo antes do dado).

Até o fim deste ano, o quadro visto com mais chance agora é de que os juros nos EUA estejam na faixa entre 4,50% e 4,75% (34%); seguido pela faixa de 4,75% a 5,00% (28,5%); e pela de que estejam entre 4,25% e 4,50% (19,6%). Neste caso, a mudança é discreta em comparação com logo antes do payroll.