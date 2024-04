Homem preso por cortar corda de trabalhador em prédio morre no Paraná

O homem preso por suspeita de cortar a corda de um trabalhador que estava pendurado na fachada de um prédio em Curitiba morreu na madrugada desta sexta-feira (5).

O que aconteceu

O empresário Raul Pelegrin, 41, estava detido na Casa de Custódia de Piraquara desde o dia 27 de março, conforme apurou o UOL. Ele foi preso em flagrante pelo crime no dia 14 de março e teve a prisão convertida em preventiva (por tempo indeterminado).

Preso morreu no Hospital Angelina Caron, na região metropolitana de Curitiba. A Polícia Penal do Paraná disse ao UOL que, por volta da 1h30 desta sexta-feira (5), a Casa de Custódia foi informada sobre o óbito do homem na unidade de saúde.

Raul estava internado no hospital desde quinta-feira (4) por apresentar dificuldades respiratórias, segundo a Polícia Penal. Ele estava internado com escolta policial.

A causa da morte de Raul não foi informada pela Polícia Penal do Paraná. Segundo a defesa, o preso faleceu em decorrência de pneumonia e sepse (infecção generalizada).

Ao UOL, a defesa explicou que desconhece a internação do cliente. Os advogados alegam que estiveram com Raul na quinta-feira (4) na unidade prisional e, posteriormente, se reuniram com o diretor da prisão para falarem sobre a gravidade do estado de saúde do cliente.

Polícia Penal do Paraná diz que iniciou diligências administrativas para apurar o caso.

Defesa diz que avisou autoridades sobre 'risco iminente de morte'

Em nota ao UOL, os defensores citam que o preso enfrentava problemas de dependência química havia alguns anos. Raul já teria sido internado compulsoriamente e, no dia 16 de março, os advogados dele pediram a liberdade provisória para conseguirem interná-lo em uma clínica particular para tratamento especializado, o que foi negado pela Justiça.

Defesa entrou com pedido de habeas corpus. A liminar (decisão judicial de caráter provisório) foi negada em 21 de março pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Na quinta-feira (4), o mérito do habeas corpus também foi negado, "pelo que sequer foi autorizado que Raul saísse da prisão e fosse internado compulsoriamente em clínica particular apta para o tratamento dessa doença. No julgamento, foi dito pelo relator que a manutenção da prisão possibilitaria uma desintoxicação de Raul", de acordo com a defesa.

Após o MPPR (Ministério Público do Paraná) ter oferecido a denúncia contra Raul, os advogados também pediram ao Juízo Criminal, em 27 de março, a revogação da prisão preventiva. Porém, este pedido ainda estava pendente de análise até a presente data.

Defesa alega que informou que Raul "estava em risco iminente de morte". No pedido de liberdade provisória, os advogados argumentaram que o preso precisava ser transferido "urgentemente" para uma clínica particular. Após conversa com Raul na prisão, os defensores afirmaram que também comunicaram a situação ao gabinete da Justiça.

O MPPR também foi acionado para pedir urgência na manifestação da promotoria sobre a situação. "O Ministério Público, mais uma vez, mesmo diante da gravidade dos fatos, manifestou-se contrário ao pedido, em uma demonstração clara de insensibilidade." A nota da defesa foi assinada pelos advogados Adriano Bretas, Giovanni Moro, Beno Brandão, Alessi Brandão e Khalil Aquim.

No entanto, hoje, dia 5 de abril de 2024, o pedido da defesa para que o caso fosse corretamente tratado não com prisão, mas, sim, como um caso de doença que necessita de tratamento, perdeu seu efeito. Raul veio a falecer. Os fatos falam por si. Uma pessoa que era acusada de um crime tentado teve, na falta de sensibilidade, a sua sentença de morte.

Defensores de Raul Pelegrin, em nota ao UOL

O que dizem o TJPR e o MPPR?

A Justiça do Paraná disse ao UOL que "não emite notas sobre decisões e não faz posicionamento sobre casos judiciais".

Já o MPPR alegou que, após ser informado da gravidade do caso de Raul, analisou "com celeridade". Em nota, o órgão esclareceu que, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida, foi comunicado, na tarde de quinta-feira (4), da gravidade do estado de saúde do réu.

O Ministério Público diz que apresentou requerimento para que o réu fosse imediatamente encaminhado para tratamento médico no Complexo Médico-Penal. "Se necessário, fosse transferido para atendimento em Hospital de Emergência, mediante escolta policial", acrescentou.

No mesmo parecer, o MP ressaltou que foi reiterado o requerimento pela manutenção da prisão preventiva. "Tendo em vista a inexistência de requisitos legais para a revogação da mesma. A inclusão do parecer nos autos do processo foi imediatamente comunicada à defesa do denunciado".

Ao UOL, o MP destacou que a sua atuação se pautou "pela legislação aplicável e pela necessidade de se providenciar atendimento médico imediato ao réu".

Relembre o caso

Trabalhador limpava fachada de prédio em Curitiba quando teve corda que o sustentava cortada Imagem: Reprodução/Google Maps

O caso ocorreu no dia 14 de março. Raul Pelegrin, que residia na cobertura do prédio, no 27º andar, cortou a corda que sustentava o trabalhador que limpava a fachada do edifício. A vítima estava a 18 metros do chão e só não caiu do 6º andar devido ao funcionamento de um dispositivo de segurança que impediu a queda. O prédio fica localizado no bairro Água Verde, em Curitiba (PR).

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e entrou no prédio com autorização do síndico. Os agentes checaram pelas câmeras de segurança que Raul estava dentro do apartamento e precisaram arrombar a porta da residência. No local, encontraram na sacada a faca que o homem de 41 anos utilizou e a corda cortada.

Além de Raul, a funcionária dele também foi presa por mentir para a polícia. Em nota, a Polícia Civil do Paraná explicou que ela teria dito aos agentes que o morador da cobertura não estaria dentro de casa. Ela foi ouvida e liberada em seguida.

Funcionários do condomínio disseram que já sofreram ameaças de Raul. O morador teria dito que iria cortar todas as cordas de todos os funcionários, caso não se retirassem. As informações constam no boletim de ocorrência.

Trabalhador que teve a corda cortada disse estar abalado e sentiu que ia morrer. "A gente não espera que isso possa acontecer. O sentimento é de tristeza. Poderia ter perdido minha vida ali, sem nem saber o motivo", disse Mayk Gustavo Ribeiro da Silva, 27, ao UOL no fim de março.