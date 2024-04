'Única que meu cão não destruiu': por que esta bolinha para pet faz sucesso

Quem tem cachorro em casa sabe como é: a maioria das bolinhas dura apenas uma brincadeira e não resiste à primeira mordida dos animais mais fortes e afoitos. Por isso, o Guia de Compras UOL fez uma busca para descobrir a campeã de comentários positivos de compradores da Amazon e encontrou a da marca Chuckit!.

Disponível em diversos tamanhos e com atrativos especiais, como apito e brilho no escuro, ela é feita de uma borracha especial extra grossa, de alta qualidade. Por isso, promete durabilidade e resistência para seu cão brincar feliz da vida, gastando energia e praticando o instinto natural da caça, já que enxerga na bolinha uma presa, com infinitas possibilidades de "captura". Saiba mais sobre a Chuckit! e confira opiniões de quem comprou uma.

O que essa bolinha tem de bom?

Quica alto e é indicada para lançamentos e jogos;

Feita de uma borracha durável;

É macia para não machucar a boca do pet;

Disponível nos tamanhos P, M, G e GG, para se adaptar melhor ao tamanho do seu cão;

Boia na água;

Opção com ou sem barulhinho (apito que fica dentro da bolinha);

Um dos modelos brilha no escuro.

O que diz quem comprou?

Com nota geral de 4,7 (de um total de 5), a bolinha tem quase 28 mil avaliações globais.

Melhor bolinha para o seu peludo. O meu amou! E o pack com duas é a melhor opção para brincadeiras! Um mês depois, ele consegue pegar melhor. Patricia

A bolinha realmente é excelente!! Pula muito e melhor de tudo: é resistente pra caramba. Tenho um bull terrier que normalmente destrói qualquer tipo de bola em menos de 12 horas (mesmo as "indestrutíveis"). Essa está inteira há um mês já! Inacreditável! Ele está apaixonado. Recomendo mesmo!! Mayara Mulato

Ele amou a bolinha, não tira da boca. Foi a única que não destruiu em minutos. Continua intacta mesmo com todas as tentativas dele. Recomendo. David Rodriguees

Eu estava em dúvida se era resistente porque meu bassêt é terrível e destrói tudo. Mas é muito boa. Ela tem um furinho que permite que ele morda e a murche um pouco, isso distrai ele. O material é muito bom, parece que não vai destruir tão cedo. Ele está muito feliz e não desgruda dessa bola!! Eu, Donna de mim

Pontos de atenção

De outro modo, na casa de alguns consumidores, a bolinha não durou muito tempo.

Bolinha não resiste muito. Weliton

Infelizmente estragada após um dia, de baixa qualidade*. Jules

Baixa qualidade e resistência. Eu comprei o XL e durou apenas um dia com o meu doberman. Não é para cachorros grandes*. Jorge Losilla

Nosso Yorkie adorou e brincou com ela por um dia. A grossa bola de borracha se abre na costura. Isso pode prender a língua quando ele morde a bola. Kathryn S.



*Comentários traduzidos

