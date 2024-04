Biden sobrevoa ponte que desabou nos Estados Unidos e promete ajuda

Por Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um sobrevoo nesta sexta-feira sobre a ponte que desabou em Baltimore e que está bloqueando uma importante rota marítima na costa do Oceano Atlântico, prometendo ajuda federal para reconstruir a estrutura, uma ideia rejeitada por alguns congressistas republicanos do Congresso.

Um navio cargueiro bateu contra a ponte Francis Scott Key no dia 26 de março, fazendo ela desabar na enseada. Os trabalhos para limpar os restos da estrutura e restaurar o tráfego de navios no canal estão em andamento.

À bordo do helicóptero Marine One, Biden sobrevoou a cena do desastre, que deixou seis pessoas mortas, para vê-la de cima. Ele se encontrou com autoridades locais para discutir o impacto econômico do acidente para o porto de Baltimore, um importante destino para navios que trazem automóveis.

Biden afirmou que “não descansará” até que a ponte seja reconstruída e a região volte ao normal. Para isso, ele pediu que o Congresso aprove o financiamento de uma nova estrutura o quanto antes.

“Estou aqui para dizer que sua nação os ajudará, e falo sério”, disse.

Ele prometeu fazer com que as partes responsáveis pelo acidente paguem pelos danos “e sejam responsabilizadas na extensão total que a lei permite”.

O presidente também se encontrou com as famílias das seis pessoas mortas.

Alguns republicanos se opõem à ideia de usar recursos federais na reconstrução da ponte.

(Reportagem de Nandita Bose em Washington, reportagem adicional de Jarrett Renshaw, Rick Cowan; David Morgan, Susan Heavey e Daniel Trotta)