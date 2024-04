BC japonês realizará workshop sobre revisão de estímulos não convencionais do passado em maio

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão (BOJ, na sigla em inglês) realizará um segundo workshop no próximo mês para examinar os benefícios e as desvantagens das ferramentas não convencionais de afrouxamento monetário utilizadas durante sua batalha de 25 anos contra a deflação.

O workshop, a ser realizado em 21 de maio, reunirá funcionários do banco central, acadêmicos e economistas privados para discutir as tendências econômicas e de preços, bem como a política monetária durante o período, informou o banco central nesta sexta-feira.

Ao assumir o cargo de presidente do BOJ em abril do ano passado, Kazuo Ueda anunciou planos para uma análise para examinar os efeitos e os efeitos colaterais das medidas de estímulo radical do banco central.

As conclusões preliminares divulgadas em janeiro mostraram que as empresas estavam alterando os preços com muito mais frequência do que antes, e a crença de longa data do público de que os preços não subiriam muito no Japão estava começando a mudar.

O BOJ tem realizado audiências em todo o país com empresas para obter suas opiniões sobre como suas medidas prolongadas de flexibilização monetária afetaram seus negócios, a fixação de salários e a economia em geral.

O BOJ afirmou que as conclusões não terão implicações diretas sobre as decisões de política monetária de curto prazo do banco.

No entanto, as autoridades do banco central disseram que a análise será usada para identificar quais das ferramentas poderão ser usadas no futuro e de que forma, quando o BOJ precisar aumentar o estímulo.

No mês passado, o BOJ encerrou oito anos de taxas de juros negativas e outros resquícios de sua política monetária pouco ortodoxa, marcando uma mudança histórica em relação ao seu foco de reflacionar o crescimento com décadas de estímulo monetário maciço.

A batalha de décadas do Japão contra a deflação pesou muito nas deliberações do banco central sobre a saída da política monetária ultrafrouxa, segundo os analistas.

(Por Kantaro Komiya e Leika Kihara)