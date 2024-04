Goiás volta a incluir nas escolas livro criticado por bolsonaristas

O governo de Goiás devolveu para as bibliotecas escolares o livro "O Avesso da Pele", censurado no mês passado após críticas de bolsonaristas.

O que aconteceu

A Secretaria da Educação goiana afirmou que a obra passou por uma análise após "reclamações" das famílias de alunos, segundo ofício ao qual o UOL teve acesso. "Após a identificação de que a obra era destinada ao ensino médio, eles passaram a compor o acervo da biblioteca destino a esse público", diz o documento.

A obra faz parte do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) e foi aprovada para ser usada pelos alunos do ensino médio. O documento que informa a devolução dos livros às escolas foi assinado pela diretoria pedagógica da pasta.

Goiás foi o segundo o estado a recolher o livro. O governador Ronaldo Caiado (União) seguiu a mesma determinação do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) — ambos são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O UOL procurou a secretaria na manhã desta sexta e aguarda retorno.

Apesar das críticas dos bolsonaristas, o livro foi incluído no programa federal durante a gestão de Bolsonaro.

Assim como determina as regras do PNLD, o título foi escolhido pelos professores e gestores. O livro foi apresentado às escolas junto de mais de 500 outras obras literárias.

Relembre o caso

Vencedor do Prêmio Jabuti em 2021, o livro é do escritor e professor Jeferson Tenório, colunista do UOL. Na obra, ele retrata a história de um jovem negro que teve o pai, um professor de literatura também negro, morto pela polícia em Porto Alegre — o racismo e a violência são temas centrais da narrativa.

As críticas ao livro começaram após a publicação, em redes sociais, de uma diretora de uma escola do Rio Grande do Sul. Ela afirmou que a obra apresenta "vocabulários de tão baixo nível para serem trabalhados com estudantes do ensino médio".

Deputados chegaram a pediram investigação ao MPF (Ministério Público Federal) da ação tomada pelos estados. Eles afirmaram que a decisão era uma "medida antidemocrática".