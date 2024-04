Allan dos Santos cria 40ª conta no Instagram e volta a descumprir Moraes

O blogueiro Allan dos Santos anunciou, nesta sexta-feira (5), a criação da 40ª conta no Instagram. O novo perfil contraria decisão do STF (Supremo Tribunal FederaL), que baniu o bolsonarista das redes em 2021.

O que aconteceu

A única publicação do perfil é um vídeo em que ele pede para os apoiadores divulgarem a nova conta. "É isso mesmo. Dois dias durou a 39ª conta. [...] Conto com vocês para divulgar, mas, mais do que divulgar contas novas, [...] mais importante é colocar seus dados no link do perfil", disse Allan dos Santos.

Ele ainda pediu para os seguidores que se cadastrem em cursos no site Terça Livre, mantido pelo bolsonarista.

Allan dos Santos também disse que fará uma transmissão ao vivo. Ele diz que vai usar a live para explicar o suposto motivo pelo qual foi banido das redes sociais.

No dia 13 de março, o blogueiro criou uma conta na rede social OnlyFans, plataforma para produtores de conteúdo adulto. O valor para acessar os conteúdos era de $ 4,75, cerca de R$ 23, 60 por mês. No final do mês, Santos informou que foi "banido do OnlyFans" sem explicação alguma.

Foragido da Justiça brasileira, Santos vive nos Estados Unidos desde 2020. Fora do Brasil, o bolsonarista burla sucessivamente a proibição do STF com criação de novos perfis.

Em outubro de 2021, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de Allan dos Santos. Ele era investigado pela Polícia Federal no caso das milícias digitais, aberto para desmontar um grupo organizado que atenta contra a democracia.

*Com informações do Estadão Conteúdo