Fábrica de bilionários: a empresa de SC que criou ricaça mais nova do mundo

A brasileira Livia Voigt, herdeira e acionista da Weg de apenas 19 anos, apareceu como a bilionária mais jovem do mundo na 38ª lista anual de bilionários da revista Forbes.

O que é a Weg?

A empresa catarinense tem 29 acionistas — e todos aparecem na lista da Forbes. A maior parte deles é de descendentes dos fundadores, ou seja, fazem parte da mesma família.

A Weg é uma fabricante de equipamentos eletroeletrônicos com mais de 39 mil colaboradores e filiais em 37 países. Empresa foi fundada em 1961, na cidade de Jaraguá do Sul (SC), por Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus. Eles tinham habilidades como eletricista, administrador e mecânico, respectivamente.

O nome Weg, adotado com o tempo, faz referência às iniciais dos fundadores. Antes disso, era chamada de Eletromotores Jaraguá.

Segundo o site da empresa, começou produzindo motores elétricos. Mas, a partir da década de 1980, ampliou a atuação para componentes eletroeletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força e distribuição, tintas líquidas e em pó e vernizes eletroisolantes.

As ações da empresa entraram na Bolsa de Valores em 1971. Também na década de 1970, começaram as exportações para Guatemala, Uruguai, Paraguai, Equador e Bolívia — em 1973, a exportação de motores chegou a 20 países.

Hoje, tem filiais em 37 países e fábricas em 15. Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, Suécia, Singapura, Rússia e Equador estão entre os países que receberam os negócios da empresa.

Ao longo de sua história, a empresa adquiriu outras companhias, como a fábrica de tintas Pulverlux, da Argentina e o distribuidor Fournais A/S, da Dinamarca.

Conta com 39 mil colaboradores e mais de 4.300 engenheiros, também de acordo com o site da companhia. Ao todo, empresa tem um portfólio com cerca de 1.500 linhas de produto.

Empresa bilionária e fortuna dividida

A Weg é uma fornecedora de sistemas elétricos industriais Imagem: Reprodução / Weg

Em 2023, a Weg teve um faturamento de R$ 32,5 bilhões. O primeiro bilhão da multinacional foi conquistado em 2001.

Entre os bilionários ligados à Weg, está Anne Werninghaus, de 37 anos, neta de um dos fundadores. Empresária do ramo de moda, com fortuna de R$ 6 bilhões, ela não trabalha na Weg, mas é acionista. Outros nomes da família são própria Livia Voigt, Dora Voigt de Assis, Eduardo Voigt Schwartz e Mariana Voigt Schwartz Gomes.

Cada um dos membros da família fundadora da Weg recebeu uma parcela diferente de participação na empresa, segundo o Valor Econômico.