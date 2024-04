STF aceita prorrogar por 90 dias conciliação entre Eletrobras e União

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), acatou nesta quinta-feira o pedido da Advocacia-Geral da União (AGU) para estender, por mais 90 dias, as negociações entre o governo federal e a Eletrobras sobre o poder do voto da União no conselho da companhia.

"As partes demonstraram concordância quanto ao pedido de prorrogação do prazo, indicando que a sociedade se beneficiará dessa via", afirmou o ministro em despacho.

Nunes Marques é relator da ação direta de inconstitucionalidade aberta pela União para pleitear o direito do governo de ter voto proporcional às ações que detém na Eletrobras após a privatização.

As negociações estão atualmente ocorrendo no âmbito da Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, visando uma solução amigável entre as partes.

(Por Peter Frontini e Letícia Fucuchima)