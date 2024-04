'Trabalho de integração', diz secretário do RN sobre prisão de fugitivos

O secretário de segurança pública do Rio Grande do Norte, Francisco Araújo, disse que a prisão dos fugitivos do presídio federal do estado é fruto de um trabalho de integração.

O que aconteceu

Araújo destacou que a prisão dos fugitivos ocorreu após "esforços integrados" entre as forças de segurança. "Esses esforços que lograram êxito para efetivar as prisões e encontrá-los", disse ele ao UOL.

Ele também afirmou que havia uma força-tarefa entre agentes de segurança do Rio Grande do Norte e do Pará. "Fica um sentimento de dever cumprido, tanto com os que fizeram trabalho ostensivo quanto os que atuaram na inteligência."

"A palavra-chave é integração e soma de esforços. Começamos um fortalecimento dessa integração para a segurança pública do estado."

Francisco Araújo, secretário de segurança pública do RN. Detalhes das prisões serão informações pela Senappen.

Araújo diz ter conversado com secretário de segurança pública do Pará nos últimos dias. "Tivemos conversas de inteligência", diz. "Somos colegas e trabalhamos juntos", afirmou ao se referir a um grupo de WhatsApp dos secretários estaduais.

Prisões mostram fortalecimento da segurança do país, segundo secretário. Araújo disse que a segurança pública sai fortalecida com a localização e a prisão dos fugitivos. Ele disse que passará o dia no estado para acompanhar a repercussão do caso.