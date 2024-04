Paramount entrará em negociações exclusivas de fusão com a Skydance, diz fonte

Por Dawn Chmielewski

(Reuters) - Membros do conselho da Paramount Global concordaram na quarta-feira em entrar em negociações exclusivas de fusão com a Skydance Media, favorecendo o estúdio independente sobre uma oferta de 26 bilhões de dólares da empresa de private equity Apollo Global Management, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

As negociações do acordo estão mais avançadas do que a oferta da Apollo e, se bem-sucedidas, acabariam com o controle de Shari Redstone sobre o império de mídia construído por seu pai, o falecido Sumner Redstone. O acordo concede à Skydance 30 dias de negociações exclusivas com a Paramount.

Um comitê especial do conselho administrativo da Paramount optou por "seguir com o pássaro em mãos", em vez de perseguir um acordo "que pode não se concretizar", disse a pessoa com conhecimento da ação do conselho.

A Skydance não quis comentar. A Paramount e a National Amusements não puderam ser contatadas para comentar o assunto.

Um comitê especial de diretores independentes da Paramount passou meses em negociações com a Skydance, disse a fonte, que acrescentou que os consultores do grupo, o Centerview Partners e o escritório de advocacia Cravath, Swaine & Moore, recomendaram que as partes entrassem em negociações exclusivas na tentativa de chegar a um acordo.

A Skydance é liderada por David Ellison, filho do cofundador da Oracle, Larry Ellison, e está tentando comprar a National Amusements, a holding da família Redstone, que detém, direta ou indiretamente, cerca de 77% das ações com direito a voto da Paramount.

A venda depende da capacidade de Ellison de fundir a Skydance e a Paramount Global.

Duas pessoas familiarizadas com a oferta da Apollo a descreveram como "extremamente preliminar", observando que não foi o resultado de negociações ou diligências, mas sim para "paralisar" qualquer acordo com a Skydance.

No início deste ano, a Apollo fez uma oferta de 11 bilhões de dólares pelo estúdio de cinema da Paramount Global. O valor empresarial da Paramount no final de 2023 era de cerca de 22,5 bilhões de dólares.

No último fim de semana, ela apresentou sua oferta de 26 bilhões de dólares em dinheiro por toda a empresa, de acordo com três fontes familiarizadas com os termos da oferta.

Todas as fontes não estavam autorizadas a falar com a imprensa e não quiseram ser identificadas.

Um acordo bem-sucedido entre a Skydance e a Paramount marcaria uma consolidação ainda maior no setor de mídia, no qual os negócios tradicionais de televisão estão em declínio à medida que o público migra para os serviços de streaming. O setor também está enfrentando o impacto das greves trabalhistas de Hollywood no ano passado e um mercado de publicidade fraco.