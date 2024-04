'Fiat do papa' é posto em leilão e pode arrecadar até meio milhão

Em sua visita aos Estados Unidos em 2015, o Papa Francisco utilizou um Fiat 500L como carro de desfile. Agora, o modelo - que segundo o anúncio está praticamente novo - está sendo leiloado pela casa RM Sotheby's.

Ele vem na cor cinza metálico e com detalhes cromados em preto.

O carro

Usado pelo Papa Francisco em Nova York em 2015, ele possui apenas 1.244 km em seu odômetro.

O 500L vem equipado com bancos dianteiros de couro aquecidos, sistema de controle climático automático de zona dupla e sistema de infoentretenimento Uconnect de 5 ou 6,5 polegadas.

Ainda há espelho retrovisor com escurecimento automático e sistema de áudio com seis alto-falantes.

Em sua parte mecânica, o modelo vem com motor turbo de quatro cilindros e 1.4 litro, gerando 162 cv de potência e torque de 25,4 kgfm. Seu câmbio é de seis marchas e a tração é dianteira.

Imagem: Divulgação

Porém, o recorde do Fiat 500L não é dos melhores nos EUA, com poucas vendas desde seu lançamento e apenas sete unidades sendo compradas em 2023.

A expectativa do leilão é de que o modelo arrecade cerca de US$ 50 mil a US$ 100 mil (aproximadamente de R$ 252 mil a R$ 504 mil na cotação atual).

