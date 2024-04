Nova marca chinesa que virá ao Brasil exibe elétrico que carrega em 10 min

A Zeekr, marca de elétricos da Geely e que prepara uma chegada ao Brasil ainda em 2024, lançou novo carro cuja velocidade de carregamento impressiona. Segundo a marca, seu Zeekr 001 possui uma bateria que pode ir de 10% a 80% em 11 minutos e 28 segundos.

O carro

Equipado com uma bateria super-recarregável CATL Shenxing de 95 kWh, o Zeekr 001 é capaz de carregar de 10% a 80% de capacidade em 11 minutos e 28 segundos, adicionando 473 km de alcance neste tempo.

Seu carregador é o Zeekr V3 (600 kW). Com temperatura ambiente de 26°C, o carregamento atingiu 546,4 kW, com o Zeekr 001 aumentando o alcance em 264 km em cinco minutos e 432 km em 10 minutos.

A tecnologia de carregamento também faz com que mesmo com uma temperatura de -10°C o veículo possa ser carregado até 80% em 30 minutos.

Apenas a versão de tração integral do Zeekr 001 recebe a bateria Shenxing de 95 kWh. Todas as outras versões recebem bateria Kirin NCM de 100 kWh.

Lançado em fevereiro, o Zeekr 001 teve suas entregas começando em 1º de março. Trata-se de uma atualização de um modelo originalmente lançado em 2021. A atualização também traz ADAS (Sistema Avançado de Assistência ao Condutor).

Os preços do carro vão de US$ 37.500 (R$ 189 mil) a US$ 45.800 (R$ 231 mil).

