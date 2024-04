Negociações com Israel estão em 'ponto morto', diz Hamas

ROMA, 4 ABR (ANSA) - O representante do Hamas em Beirute, Osama Hamdan, afirmou nesta quinta-feira (4) que as negociações com Israel sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza "estão em ponto morto".

Durante uma coletiva de imprensa na capital libanesa, ele confirmou que "até agora não houve progresso nas negociações e que elas estão paralisadas, apesar da alta flexibilidade positiva demonstrada [pelo Hamas] para facilitar a obtenção de um acordo".

Segundo Hamdan, a "posição de negociação" do grupo fundamentalista é a apresentada no último dia 14 de março as mediadores do Egito e do Catar.

"Continuamos a apelar ao fim da agressão militar e à retirada das forças de ocupação da Faixa de Gaza, para devolver os deslocados às suas casas, especialmente no norte da Faixa, intensificar o acesso humanitário, iniciar o trabalho de reconstrução e uma verdadeira troca de prisioneiros", explicou.

Para o representante do Hamas, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está colocando obstáculos que impedem ambas as partes de alcançar um acordo, e que ele "não está interessado" em libertar reféns israelenses.

"O governo de ocupação ainda está fugindo e as negociações estão presas em um círculo vicioso", concluiu.

As negociações para um cessar-fogo na guerra deflagrada por Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023, depois de um ataque do grupo, são realizadas pelo Egito e Catar, apoiadas pelos Estados Unidos.

No entanto, até agora, os esforços não levaram a uma trégua porque o Hamas tem interesse em garantir o fim da ofensiva, enquanto Israel prefere um tratado para libertar prisioneiros por reféns e recusa-se a se comprometer e encerrar o conflito.

(ANSA).

