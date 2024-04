Desembargador que soltou traficante retorna ao cargo após decisão de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu que o desembargador Divoncir Schreiner Maran pode voltar ao cargo no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O magistrado é investigado após mandar soltar "chefão" do tráfico de drogas em MS.

O que aconteceu

Moraes concedeu habeas corpus ao desembargador na quarta-feira (3). Divoncir Schreiner estava afastado do TJMS desde 9 de fevereiro de 2024.

Na decisão, o ministro revogou as medidas cautelares importas a Maran. Além de estar afastado do cargo, ele havia sido proibido de acessar o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e de ter contato com funcionários do tribunal.

O UOL procurou o TJMS em busca de um pronunciamento do tribunal e também do próprio desembargador, mas até o momento não houve resposta aos pedidos. O espaço segue aberto para manifestação.

Desembargador soltou 'chefão' do crime organizado

28.mar.2017 -- O ex-piloto Gerson Palermo foi preso pela Polícia Federal durante a Operação All In na cidade de Campo Grande Imagem: Valdenir Rezende/Correio do Estado

A Polícia Federal deflagrou operação em fevereiro para investigar Divoncir Schreiner Maran. Desembargador é investigado por prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Na ocasião, policiais federais cumpriram nove mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Superior Tribunal de Justiça. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Campo Grande e Bonito.

Liberação de narcotraficante. As investigações tiveram início a partir dos desdobramentos de uma decisão monocrática proferida pelo desembargador, que concedeu liminarmente, durante um plantão judiciário, um habeas corpus para o narcotraficante Gerson Palermo. A decisão é de abril de 2020 e o criminoso é considerado de alta periculosidade.

O habeas corpus concedeu a Palermo prisão domiciliar condicionada à monitoração eletrônica do condenado. Segundo a PF, ele está vinculado a uma facção criminosa e ostenta "vasto histórico de envolvimento em crimes de tráfico internacional de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa".

Decisão foi revogada por outro magistrado. Embora a determinação de Maran tenha sido revogada no dia seguinte por outro desembargador, Palermo já havia rompido a tornozeleira eletrônica e fugido. Ele não foi recapturado até hoje. O chefe da facção foi condenado a 126 anos de prisão.

Os crimes investigados são de corrupção passiva e lavagem de capitais. As investigações seguem em segredo de Justiça.

O Conselho Nacional de Justiça também investiga o desembargador Divoncir.