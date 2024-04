Mitsubishi anuncia investimento de R$ 4 bi em novos carros no Brasil

A Mitsubishi anunciou nesta quinta-feira (4) um novo investimento no mercado automotivo brasileiro. A marca promete aportar R$ 4 bilhões em sua fábrica localizada em Catalão (GO) até o ano de 2032.

Os investimentos serão para "adequação de sua unidade fabril para a produção de novos produtos e desenvolvimento de novas tecnologias".

Os detalhes

Nos próximos oito anos, a HPE Automotores - representante oficial da Mitsubishi Motors no Brasil - investirá um montante de R$ 4 bilhões no Brasil em sua fábrica para a produção de novos produtos.

Além de novos produtos, a fabricante afirmou que o aporte também será utilizado para o desenvolvimento de tecnologias híbridas e flex.

A Mitsubishi também vai financiar "pesquisas e estudos para a criação de sistemas de produção cada vez mais sustentáveis", assim como treinamento de pessoal.

Imagem: Divulgação

A HPE Automotores comercializa 22 mil veículos no Brasil por ano gera cerca de 2 mil empregos diretos e outros 10 mil indiretos. Nos últimos 26 anos, 800 mil veículos foram vendidos pela Mitsubishi.

A fábrica de Catalão libera mais de 200 veículos por dia, produzindo os SUVs ASX, Outlander Sport e Eclipse Cross, além da gama da picape L200 Triton Sport.

"É um orgulho imenso trazer uma excelente notícia para a nossa marca no Brasil, em especial para a população da região de Catalão. Estamos no país há mais de 30 anos, 25 deles com nossa fábrica em Catalão. Somos a única marca no país a produzir picapes de tecnologia japonesa em solo nacional. Ao longo dos anos, nos firmamos como sinônimo de robustez e qualidade em todos os tipos de terrenos. Os próximos oito anos serão muito empolgantes para a nossa marca". Mauro Correa, CEO da Mitsubishi no Brasil

"Os investimentos também proporcionarão mudanças muito benéficas para parte importante da força de trabalho na região de Catalão, cuja principal atividade econômica está na indústria automotiva. Por meio deles, teremos profissionais cada vez mais capacitados e aptos a se desenvolverem dentro de suas carreiras dentro desse segmento", completou.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.