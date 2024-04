México: presidente diz que redução nas exportações de petróleo bruto será gradual

Cidade do México, 04

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta quinta-feira, 4, que a redução nas exportações de petróleo bruto do país será gradual, à medida que a estatal petrolífera Petróleos Mexicanos (Pemex) aumenta sua capacidade de refino, mas reiterou planos para que o México se torne autossuficiente em combustíveis para motores e eventualmente pare de exportar petróleo bruto.

"A Pemex tem um plano, produzir cerca de 1,85 milhões de barris por dia de petróleo bruto, metade é destinada às refinarias e a outra metade é exportada", disse ele na sua coletiva de imprensa diária.

A empresa projeta exportações de cerca de 900 mil barris por dia, acrescentou.

A Pemex pediu recentemente ao seu braço comercial PMI que cancelasse algumas vendas contratuais em abril porque sua divisão de refino precisaria do petróleo bruto, de acordo com uma pessoa com conhecimento da situação.

"As exportações serão ajustadas na medida em que tivermos plena capacidade para refinar a matéria-prima, o petróleo bruto, no país", disse López Obrador. Quando a nova refinaria de Olmeca, com capacidade de 340 mil barris por dia, começar a operar plenamente, em maio ou junho, esses barris não serão mais exportados, disse ele. A data de operação comercial da nova refinaria foi adiada inúmeras vezes.

A produção de gasolina, diesel e combustível de aviação da Pemex está projetada em 1,05 milhão de barris por dia em 2024, aumentando para 1,33 milhão de barris por dia em 2025 e 1,4 milhão de barris por dia em 2026, de acordo com um gráfico apresentado por López Obrador. Isso também inclui a produção na refinaria da Pemex em Deer Park, no Texas.