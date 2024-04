MDIC reduz projeção de superávit comercial de 2024 de US$ 94,4 bi para US$ 73,5 bi

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) revisou a previsão de superávit comercial de 2024 para baixo. Agora, a expectativa é de que, no ano, o saldo positivo das contas feche em US$ 73,5 bilhões, ante US$ 94,4 bilhões da previsão inicial. No ano passado, a balança teve superávit recorde, de US$ 98,9 bilhões. A nova projeção representa uma queda de 25,7% em comparação com o saldo de 2023.

Agora, a pasta espera que as exportações somem US$ 332,6 bilhões neste ano - queda de 2,1% em relação a 2023. A projeção inicial, de janeiro, era de exportações de US$ 348,2 bilhões - número maior que o do ano passado, quando as vendas somaram US$ 339,7 bilhões.

Nas importações, o dado também foi ajustado, para cima. Agora, a expectativa é de que as compras somem US$ 259,1 bilhões em 2024, alta de 7,6% na comparação com 2023. Inicialmente, o MDIC projetava US$ 253,8 bilhões em importações. No ano passado, esse número fechou em US$ 240,8 bilhões.

Já na corrente, o número caiu de US$ 602 bilhões para US$ 591,7 bilhões, contra US$ 580,5 bilhões registrados em 2023.