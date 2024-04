McDonald's vai comprar 225 franquias afetadas por boicote em Israel

O gigante americano da fast food McDonald's fechou um acordo nesta quinta-feira (4) para comprar o grupo Alonyal, dono de 225 franquias em Israel, afetado pela convocação de um boicote devido ao conflito na Faixa de Gaza.

O proprietário da Alonyal Limited, Omri Padan, anunciou hoje um acordo para vender o Alonyal ao grupo McDonald's, informou a rede americana. A transação deve ser concluída no próximo mês, e seu valor não foi divulgado.

O Alonyal, cujos primeiros acordos de licenciamento com o McDonald's remontam a 30 anos atrás, emprega mais de 5 mil pessoas. Após a transação, "o grupo McDonald's será proprietário dos restaurantes e operações do Alonyal, e os funcionários serão mantidos em condições equivalentes", ressalta o comunicado.

"O McDonald's continua comprometido com o mercado israelense", afirmou Jo Sempels, presidente de desenvolvimento internacional de franquias do gigante da comida rápida, citado no texto.

O McDonald's se tornou alvo de um boicote quando sua franquia em Israel anunciou, em novembro, que ofereceria milhares de refeições gratuitas ao Exército de Israel. Suas vendas no quarto trimestre decepcionaram analistas.