Itália apoia premiê da Holanda como secretário da Otan

BRUXELAS, 4 ABR (ANSA) - A Itália declarou apoio à candidatura do primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, para secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A escolha do substituto do norueguês Jens Stoltenberg, no cargo desde outubro de 2014, é um dos temas na pauta da reunião de chanceleres da aliança militar, que termina nesta quinta-feira (4), em Bruxelas.

"Conversamos ontem [3] sobre o próximo secretário-geral e reiteramos nossa posição a favor do primeiro-ministro holandês, Mark Rutte", declarou o ministro das Relações Exteriores e vice-premiê da Itália, Antonio Tajani.

Segundo o chanceler, Rutte já conta com a "ampla maioria" dos Estados-membros a seu lado, mas "é preciso esperar as respostas da Turquia, da Romênia e da Hungria, que apoiam a candidatura do presidente romeno, Klaus Iohannis".

"Mas espero que se possa chegar a um acordo", acrescentou Tajani. Premiê da Holanda desde 2010, Rutte conta com o apoio das principais potências ocidentais, mas enfrenta resistência em países que temem uma sub-representação do flanco leste da Otan.

Protagonista da Guerra Fria com a União Soviética, a aliança foi fundada em 1949 e voltou a ganhar força com a invasão russa à Ucrânia, que almejava entrar para a organização. (ANSA).

