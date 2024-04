Israel planeja ajustar táticas de guerra em Gaza após morte de trabalhadores humanitários

Por Dan Williams

JERUSALÉM (Reuters) - Israel afirmou nesta quinta-feira que ajustará suas táticas de guerra em Gaza após a morte de sete trabalhadores humanitários em um ataque aéreo que os militares chamaram de acidente operacional, embora o processo possa levar semanas enquanto a investigação prossegue.

O incidente de segunda-feira alimentou a ira ocidental com o crescente número de vítimas civis no enclave palestino. Entre os funcionários mortos do World Central Kitchen havia cidadãos de Austrália, Reino Unido e Polônia, além de uma dupla nacionalidade EUA-Canadá.

Os líderes israelenses expressaram tristeza pelo que, segundo eles, foi uma identificação equivocada de um comboio da WCK à noite em uma zona de combate.

Alguns veículos de mídia locais informaram, com base em fontes não identificadas, que o comboio foi atingido repetidamente pelo ar, apesar de ter coordenado sua rota antecipadamente com os militares - possivelmente devido a uma falsa crença de que havia homens armados a bordo ou por perto.

O fundador do WCK, o chef José Andrés, disse à Reuters que acreditava que sua equipe de entrega de alimentos foi alvo "sistematicamente".

Solicitada a responder, a porta-voz do governo israelense Raquela Karamson disse durante uma coletiva de imprensa: "Isso não foi intencional".

Uma investigação militar estava em andamento, afirmou ela: "Nas próximas semanas, à medida que as descobertas se tornarem claras, seremos transparentes e compartilharemos os resultados com o público".

"É evidente que algo deu errado aqui e, à medida que soubermos mais e a investigação revelar exatamente o que aconteceu e a causa do que aconteceu, certamente ajustaremos nossas práticas no futuro para garantir que isso não aconteça novamente."

Israel Ziv, general reformado do Exército que comandou anteriormente a divisão de Gaza, disse que o incidente pode ter sido resultado do fato de os militares permitirem que oficiais mais jovens autorizem ataques aéreos.

Enquanto em períodos mais calmos uma operação desse tipo exigiria o sinal verde de um comandante de divisão ou de um general encarregado das forças regionais, disse ele, "em tempos de guerra a situação se transforma completamente, porque o número de ameaças é interminável".